Dembélé - Luis Enrique : Un clash éclate, que doit faire le PSG ?

Amadou Diawara

Expulsé face au Bayern le mardi 26 novembre, Ousmane Dembélé n'a plus été titularisé par Luis Enrique depuis. En effet, le numéro 10 du PSG était sur le banc des remplaçants au coup d'envoi contre Nantes (30 novembre) et sur la pelouse de l'AJ Auxerre ce vendredi soir. Alors qu'un clash est en train d'éclater entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique, que doit faire le PSG ? A vos votes !

Depuis son arrivée au PSG lors de l'été 2023, Ousmane Dembélé est un titulaire à part entière de Luis Enrique. Logiquement, le numéro 10 parisien a donc démarré le choc face au Bayern le mardi 26 novembre. Toutefois, Ousmane Dembélé a écopé d'un carton rouge dès la 56ème minute de jeu lors de la cinquième journée de la Ligue des Champions. Ce qui a mis en difficulté son équipe. Mené 1-0 par le Bayern, le PSG n'a pas réussi à revenir à hauteur à dix contre onze.

Dembélé est remplaçant depuis le Bayern

Suspendu pour le prochain match de Ligue des Champions du PSG, à savoir le déplacement au RB Salzbourg ce mardi soir, Ousmane Dembélé semble avoir perdu sa place de titulaire. En effet, l'attaquant de 27 ans était remplaçant face au FC Nantes le samedi 30 novembre (1-1) et lors du déplacement à l'AJ Auxerre (0-0) ce vendredi soir. Ce qui aurait provoqué des tensions entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique.

PSG : Un clash entre Dembélé et Luis Enrique ?

Selon les informations de SPORT, Ousmane Dembélé ne s'entendrait plus avec Luis Enrique. A en croire le média espagnol, un clash serait en train d'éclater entre l'attaquant et le coach du PSG. Une situation tendue que les hautes sphères parisiennes vont peut-être devoir régler si les deux hommes peinent à cohabiter.

