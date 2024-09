De Zerbi, mercato... L'OM fait trembler le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si le PSG caracole en tête de la Ligue 1 avec 9 points sur 9, l'OM de Roberto De Zerbi n'est pas loin. Le club phocéen pointe à la deuxème place du classement, totalisant 7 points. La lutte pour le titre de champion de France promet d'être haletante cette saison, d'autant que du côté de l'OM, on a fait les efforts pour concurrencer le PSG au mercato.

La saison dernière, l'OM a complètement déçu. N'ayant même pas réussi à se qualifier pour une Coupe d'Europe, le club phocéen devait réagir au mercato estival. Alors qu'on pouvait s'inquiéter pour l'attractivité de l'OM, cela n'a clairement pas été le cas. En effet, à Marseille, on a d'abord frappé très fort avec la signature de Roberto De Zerbi, qu'on promettait aux cadors européens. S'en est alors suivi un mercato XXL avec pas moins de 11 recrues pour l'OM. De quoi permettre de concurrencer le PSG pour le titre de champion de France ?

« Le gouffre abyssal entre le PSG et l’OM a été réduit »

Aux yeux de Pascal Dupraz, l'OM pourrait avoir des arguments pour concurrencer le PSG. Au micro de RMC, il a lâché : « Il y a six facteurs qui me laissent à penser que le gouffre abyssal entre le PSG et l’OM a été réduit lors de ce mercato. Le premier, c’est l’entraîneur Roberto De Zerbi qui a un projet de jeu et qui a participé au recrutement et ça, c’est important ! Il a obtenu les joueurs qu’il voulait. On a aussi parlé de Greenwood, qui en est déjà à 5 buts, qui est en feu et quand on est en feu, souvent, ça se prolonge sur toute une saison. Mais ils ont aussi pris des joueurs de grand grand niveau comme Pierre-Émile, j’adore son prénom, Hojberg. C’est ce qu’il manquait au milieu de terrain pour la transition de mon point de vue ».

Le Vélodrome pour faire pencher la balance ?

« Quand j’ai parlé de l’entraîneur, du recrutement, l’impact qu’il peut encore y avoir : c’est le Vélodrome. C’est le petit point d’interrogation pour moi. Est-ce que le Vélodrome réputé pour sa ferveur va être patient avec Wahi. Parce que contre Reims, Wahi a empêché son équipe de gagner parce qu’il a manqué trois occasions nettes, au moins, et il est sorti sous les sifflets. Si le Vélodrome est au diapason de son entraîneur et sait être patient, à ce moment-là Marseille va être imbattable aussi à domicile », a ensuite poursuivi Pascal Dupraz sur ce duel entre l'OM et le PSG en Ligue 1.