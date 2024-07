Coup de tonnerre, le PSG veut chasser deux joueurs !

Thomas Bourseau

Le mercato estival fermera ses portes le 30 août prochain en France. De quoi laisser au PSG un bon moment afin de recruter son attaquant tant souhaité et de dégraisser l’effectif de Luis Enrique. Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos auraient été proposés à Chelsea par des intermédiaires.

Au cours du mercato estival de 2023, les hauts représentants du PSG n’ont pas lésiné sur les moyens afin d’offrir à Luis Enrique une équipe à son image. Pour ce faire, 400M€ ont été investis et notamment sur deux attaquants relativement chers en les personnes de Randal Kolo Muani (85M€ bonus compris) et Gonçalo Ramos (65M€ hors bonus).

Kolo Muani et Ramos offerts à Chelsea

Pendant la saison dernière, Luis Enrique ne s’est pas toujours totalement appuyé sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Au point où le comité directeur du PSG aimerait faire le maximum de place sur le front de l’attaque pour Victor Osimhen et pourrait donc se séparer à la fois de Ramos et de Kolo Muani. Des intermédiaires seraient d’ailleurs passés à l’action en offrant les services des deux attaquants en question à… Chelsea !

Chelsea resterait muet

C’est du moins l’information transmise par Graeme Bailey ces dernières heures. Le journaliste d’HITC Football a expliqué que Chelsea chercherait un nouveau buteur pour la saison à venir. Les Blues seraient-ils susceptibles d’accueillir l’un voire les deux attaquants du PSG ? Pour ce qui est des dossiers Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, Chelsea n’aurait pas donné de réponse.