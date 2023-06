Coup de tonnerre, la galère continue pour l’OM

Arnaud De Kanel

Une saison et puis s'en va. Igor Tudor a démissionné de son poste d'entraineur de l'OM et cel oblige le club phocéen à agir pour lui trouver un remplaçant. Et alors que Marcelo Gallardo est pressenti ces dernières heures pour lui succéder, l'entourage de l'Argentin nie en bloc.

Il n'y aura pas de saison 2 entre l'OM et Igor Tudor. Sur fond de désamour avec le public marseillais, le Croate a pris la décision de couper court à son aventure dans la cité phocéenne. En coulisses, Pablo Longoria et Javier Ribalta oeuvrent pour le remplacer. Franck Haise, Paulo Fonseca, Marcelo Gallardo et même Christophe Galtier sont des noms qui reviennent avec insistance. Et pour ce qui est de l'Argentin, les choses se compliquent.

Mercato : L’OM prépare une grande surprise https://t.co/pEVzrOfA9L pic.twitter.com/DhxfrOrCmD — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

Gallardo après Tudor ?

Le feuilleton Marcelo Gallardo s'emballe. Libre après 8 saisons bien remplies avec River Plate, l'ancien joueur de l'AS Monaco serait le favori de Pablo Longoria pour la succession d'Igor Tudor à l'OM selon Foot Mercato . Son clan l'entend bien différemment.

Son entourage dément