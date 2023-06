L’OM veut signer une star, elle fixe une énorme condition

Arnaud De Kanel

Alexis Sanchez a porté l'OM tout au long de la saison. Le natif de Tocopilla sera libre comme l'air à la fin du mois mais Pablo Longoria a entamé les discussions pour le prolonger. La star chilienne est d'accord, à une condition...

« J’ai très envie de rester mais je veux gagner, je ne suis pas ici pour finir quatrième ou troisième, ou même deuxième pour aller en Ligue des champions. Je veux jouer dès le premier jour pour être champion et gagner des titres ! (…) Toute ma carrière j’ai gagné, donc ça dépend de l’ambition qu’on aura, à quelle place on va terminer pour accrocher la Ligue des champions. Mon avenir dépend de tout cela », confiait Alexis Sanchez début mars. Le Chilien a les idées claires et l'OM a les cartes en mains pour le prolonger. Le choix du futur entraîneur pèsera énormément.

L'OM a pris sa décision pour ce champion du Monde https://t.co/q3TQQqrDLQ pic.twitter.com/Kv932I4B70 — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

Sanchez convoité en Arabie saoudite

L'OM doit se méfier de la menace saoudienne. Selon les informations de CBS Sport , le pays du golfe aurait fait part d'un intérêt pour Alexis Sanchez. La dernière offre en date serait de 10M€ par an, somme sur laquelle l'OM ne peut bien entendu pas s'aligner. Mais voilà, Sanchez veut encore gagner et il pense que cela sera possible avec l'arrivée d'un coach en particulier.

Gallardo peut sauver l'OM

Selon les informations du journaliste Sebastian Srur, Alexis Sanchez serait d'accord pour rempiler une saison supplémentaire en cas d'arrivée de Marcelo Gallardo sur le banc de l'OM. D'ailleurs, notre confrère confirme que Pablo Longoria et l'entraineur argentin se sont entretenus à Istanbul à l'occasion de la finale de Ligue des champions.