Coup de théâtre à 9M€ sur le mercato du PSG ?

Après Marco Verratti, le PSG va dire au revoir à un autre « ancien ». Arrivé à l’hiver 2017, Julian Draxler est sur le point de définitivement quitter le Paris Saint-Germain. Et alors que le montant initialement révélé de son transfert à Al-Ahli SC était de 20M€, la vérité serait tout autre et s’arrêterait à la barre des 9M€.

Marco Verratti n’est visiblement pas le seul joueur à prendre la direction du Qatar en ce mois de septembre du côté du PSG. En plus du « Petit Hibou » qui va « manquer » à Kylian Mbappé, Julian Draxler va à son tour rejoindre l’élite du football qatarien.

La presse allemande annonce un accord entre le PSG et Al-Ahli SC à 20M€

En effet, ce ne serait plus qu’une question d’heures à présent pour que Julian Draxler ne rejoigne pas Marco Verratti et Abdou Diallo à Al-Arabi, mais plutôt signer à Al-Ahli SC. Sky Deutschland a révélé ces dernières heures que le montant du transfert convenu entre le PSG et Al-Ahli SC s’élèverait à un montant de 20M€.

Un transfert finalement à 9M€ pour Draxler ?

Une bonne affaire donc pour le PSG puisque Julian Draxler n’entrait plus dans ses plans depuis un bon moment et qu’il ne restait qu’une seule année sur le contrat de l’Allemand au Paris Saint-Germain. Néanmoins, à en croire le journaliste Abdellah Boulma, l’indemnité du transfert de Draxler ne s’élèverait finalement qu’à 9M€, soit un peu plus de moitié moins que ce qui a été divulgué dans la presse allemande.