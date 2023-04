Coup de poker imminent au PSG ? Le ton est donné

Thomas Bourseau

Marcelo Gallardo est sans activité depuis son départ de River Plate en octobre dernier. Le PSG songerait notamment à lui pour remplacer Christophe Galtier. Convoité, Gallardo a exposé ses attentes lui qui n’a jamais entraîné en Europe.

Christophe Galtier en est persuadé : il sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine. C’est en effet le message que le coach parisien a fait passer en conférence de presse jeudi. Et ce, bien qu’il soit spécifié dans la presse que le PSG aimerait lancer une révolution avec un nouveau coach à la tête du projet sportif. Cependant, le10sport.com vous a affirmé le jeudi 22 avril que sauf énorme retournement de situation, Galtier sera à Paris cet été.

«Je suis en train de réfléchir à ce que pourrait être la prochaine étape de ma carrière»

Pour autant, le PSG scruterait tout de même le marché des entraîneurs pour potentiellement dénicher un remplaçant au natif de Marseille. Le profil de Marcelo Gallardo serait pris en considération, lui qui a fait ses preuves pendant 8 ans à River Plate et qui est sans emploi depuis son départ du club argentin en octobre dernier. Chelsea, le Real Madrid ou encore Leeds United auraient des vues sur Gallardo en plus du PSG. D’ailleurs, pour The Athletic , Marcelo Gallardo a révélé songer à reprendre du service. « Je suis en train de réfléchir à ce que pourrait être la prochaine étape de ma carrière ».

Gallardo veut s’identifier au projet et au club avant de donner son aval