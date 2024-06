C'est terminé pour ce transfert de l'ASSE !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le Stade de Reims, Yunis Abdelhamid va changer de club cet été. En effet, l'international marocain devrait rejoindre l'ASSE librement et gratuitement. Ayant trouvé un accord avec les Verts, Yunis Abdelhamid n'aurait plus qu'à passer sa visite médicale, avant de signer son nouveau bail.

Arrivé au Stade de Reims lors de l'été 2017, Yunis Abdelhamid va changer de club lors de ce mercato estival. En fin de contrat le 30 juin, le défenseur central de 36 ans va signer librement et gratuitement en faveur de l'ASSE, et ce, après sept saisons de bons et loyaux services en Champagne.

Yunis Abdelhamid a trouvé un accord avec l'ASSE

Selon les informations de Foot Mercato , Yunis Abdelhamid a trouvé un accord avec la direction de l'ASSE, et ce, pour parapher un contrat d'une saison, plus une en option. Désormais, il ne manquerait plus que deux étapes à franchir avant que Yunis Abdelhamid ne soit un nouveau joueur stéphanois.

Un transfert à 0€ pour Yunis Abdelhamid