C'est officiel, l’OM annonce sa première recrue du mercato

Axel Cornic

Après avoir trouvé son entraineur avec Marcelino, l’Olympique de Marseille peut enfin lancer son mercato estival et un nom revenait sans cesse depuis quelques jours. Il s’agit de celui de Geoffrey Kondogbia, qui après un long exil en Espagne fait son retour en Ligue 1 en s’engageant en faveur du club phocéen.

On était au courant du départ d’Igor Tudor depuis la dernière journée de la Ligue 1, mais le temps a passé avant de connaitre son successeur. Ila finalement été officialisé récemment, puisque Pablo Longoria a décidé de confier les rênes de l’OM entre les mains de Marcelino.

💥 𝐆𝐞𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞𝐲 𝐊𝐨𝐧𝐝𝐨𝐠𝐛𝐢𝐚 est olympien ! 🏛Le milieu de terrain 🇨🇫 est 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞 de l’#OdysséeMASSALIA 23/24 🪨🔵⚪️ pic.twitter.com/jZL6MO8cfg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 30, 2023

La première recrue de l’été

Et l’entraineur espagnol a déjà sa première recrue, puisque l’OM a officialisé ce vendredi le transfert de Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain de 30 ans était attendu depuis plusieurs jours et il quitte donc l’Atlético de Madrid de Diego Simeone pour retrouver la Ligue 1, huit ans après son départ de l’AS Monaco.

Kondogbia est enfin un joueur de l’OM