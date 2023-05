C’est confirmé, le feuilleton Messi est relancé

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Lionel Messi, le divorce aurait déjà été prononcé en coulisse. L’occasion pour la presse de s’enflammer concernant une éventuelle arrivée de Messi en Arabie saoudite. Mais il n’en serait finalement rien et un retour XXL au FC Barcelone prendrait de l’ampleur.

Lors du prochain mercato, Lionel Messi devrait bénéficier du statut d’agent libre au vu de sa situation contractuelle et de la tournure des évènements au PSG. Le journaliste Guillem Balague a dernièrement affirmé à la BBC que Messi aurait annoncé il y a plus d’un mois son départ à ses dirigeants. Le FC Barcelone peut s’en frotter les mains.

Le Barça prend confiance, premier pas vers Messi effectué

D’autant plus que selon le journaliste de TyC Sports , à savoir Gaston Edul, le FC Barcelone se montrerait en coulisses de plus en plus optimiste quant au potentiel retour de Lionel Messi. Le président de la Liga Javier Tebas annonçait dernièrement qu’avec le départ de Sergio Busquets, le Barça aurait fait un premier gros pas vers le retour de Messi, mais qu’il en faudrait d’autres pour qu’il se réalise. Pour autant, le FC Barcelone peut souffler concernant la menace saoudienne.

L’Arabie saoudite pour Messi ? C’est non