C'est confirmé, ils veulent piller le PSG

Le mercato estival du PSG est parti pour être très agité. La fin de contrat de Lionel Messi et la volonté de certains joueurs de quitter le navire parisien agitent la planète football. L'Arabie saoudite fait les yeux doux à l'Argentin ainsi qu'à Marco Verratti.

Il n'y a quasiment plus de doutes sur le départ de Lionel Messi du PSG à la fin de la saison. Reste à savoir la destination du joueur au sept Ballons d'or. L'Arabie saoudite tient la corde et offrirait même 500M€ par an à Lionel Messi.

Pour tenter de convaincre Lionel Messi, Al-Hilal 🇸🇦 propose à l'Argentin un contrat d'un milliard d'euros sur deux ans, soit 500 millions par saison. Le club saoudien souhaite également s’offrir Marco Verratti avec un contrat de 60 millions d’euros/an à la clef. — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) May 11, 2023

Messi, la tentation saoudienne

Les courtisans de Messi sont nombreux, mais la faisabilité de son transfert dans ces clubs est plus ou moins importante. Le club d'Al-Hilal est prêt à tout pour convaincre l'actuel joueur du PSG de rejoindre l'Arabie saoudite. La proposition salariale de 500M€ par an du club saoudien est bien réelle, confirme Abdellah Boulma. De quoi faire réfléchir sérieusement l'Argentin qui soufflera ses 36 bougies le mois prochain.

....avec Verratti dans ses valises ?