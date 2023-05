PSG : Messi attend une offre, un incroyable coup de balai se prépare

Hugo Chirossel

Alors que l’Arabie saoudite est prête à faire des folies afin de réussir à s’attacher les services de Lionel Messi, le FC Barcelone n’aurait pas encore dit son dernier mot. Les Blaugrana rêvent de récupérer l’Argentin, deux ans après son départ pour le PSG. Le Barça serait d’ailleurs confiant en ce qui concerne son plan de viabilité économique. Cependant, le club espagnol va devoir vendre avant de pouvoir faire une offre au septuple Ballon d’or.

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Lionel Messi pourrait faire ses valises pour rejoindre l’Arabie saoudite. Selon l’ AFP , ce serait même une affaire conclue, même si Jorge Messi a rapidement démenti ces informations. D’après le père de l’Argentin, ce dernier ne prendra pas de décision avant la fin de la saison.

PSG : Messi et Neymar bloquent le mercato de Mbappé https://t.co/1Rc3Mon6Ec pic.twitter.com/5JOzWNnuNh — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

Le FC Barcelone est optimiste

Ce qui laisse donc encore une chance au FC Barcelone, qui rêve d’un retour de Lionel Messi, deux ans après qu’il ait quitté le club pour rejoindre le PSG. Comme l’indique Le Parisien , la Pulga voudrait jouer un an avec les Blaugrana , avant de partir pour une destination plus exotiques, comme l’Arabie Saoudite ou la MLS. Mais les Catalans font face à de gros problèmes financiers qui pourraient compromettre une telle opération. Le Barça a présenté son plan de viabilité économique à la Liga et d’après Marca , ils seraient confiants dans ce dossier.

Messi va provoquer une vague de départ

Dans les rangs du FC Barcelone, on considérerait même cela comme un problème résolu. Toutefois, le club espagnol n'a pas encore fait d'offre et doit alléger sa masse salariale, ce qui va donc entraîner des départs. Si Sergio Busquets a récemment annoncé qu’il quitterait le club à la fin de la saison, cela ne suffira pas et d’autres éléments risquent d’être poussés vers la sortie. Ces derniers jours, les noms de Raphinha, Franck Kessié, Ferran Torres ou bien Ansu Fati ont été évoqués.