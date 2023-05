PSG - Messi : Une date est fixée pour la grande annonce

Hugo Chirossel

Libre de tout contrat en juin prochain, Lionel Messi quittera le PSG dans quelques semaines. La question est désormais de savoir où et quand est-ce que l’Argentin fera son choix final. Comme l’avait indiqué son père, Jorge Messi, la réponse ne devait pas arriver avant la fin de la saison.

Ce mardi, l’ AFP a lâché une bombe concernant l’avenir de Lionel Messi. Si son départ du PSG ne fait plus vraiment de doutes, l’agence de presse française indiquait que tout était bouclé pour son départ en Arabie Saoudite. Une source saoudienne a même affirmé que cela était « une affaire conclue ».

Messi - Neymar : Le PSG prépare une folie pour Mbappé https://t.co/rsaJ0VjBUq pic.twitter.com/A1TmsHoHLX — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

Jorge Messi met les choses au clair pour l’avenir de son fils

Des informations rapidement démenties par Jorge Messi, père de l’Argentin et qui gère ses intérêts. Celui-ci a indiqué que rien n’était acté dans ce dossier et que Lionel Messi ne prendra pas de décision avant la fin de sa saison avec le PSG. Suspendu pour son voyage en Arabie Saoudite sans l’accord de sa direction, la Pulga a été réintégrée et pourrait disputer la rencontre face à l’AC Ajaccio samedi.

Pas de décision avant la fin de la saison