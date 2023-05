PSG : Du lourd se prépare, Messi va adorer

Arnaud De Kanel

Sans l'ombre d'un doute maintenant, Lionel Messi devrait quitter le PSG à la fin de la saison. Hormis l'Arabie saoudite et la MLS, le Barça rêve de faire revenir son joyau. Problème, le club catalan se heurte à de gros problèmes financiers. Alors, plusieurs ventes sont prévues pour permettre à Messi de faire son retour au Camp Nou.

A l'instar de la DNCG en France, Javier Tebas, le président de la Liga, a décidé de resserrer les boulons pour assurer la pérennité financière des clubs espagnols. Fini les dépenses excessives et les crédits à outrance désormais. Tous les clubs doivent respecter les règles, d'Almeria au FC Barcelone. D'ailleurs, le club catalan fait les gros titres dernièrement puisqu'il souhaiterait rapatrier Lionel Messi, triste au PSG. Pourtant, le Barça est en proie à d'énormes soucis financiers qui durent depuis plusieurs saisons maintenant. Joan Laporta et ses équipes ont pour mission d'alléger une masse salariale qui était de 648M€ en février dernier pour rendre viable l'opération Messi. De ce fait, plusieurs gros transferts sont à prévoir.

200M€ économisés ?

Le Barça a déjà bien avancé puisque mercredi, Sergio Busquets a annoncé qu'il quitterait le club en fin de saison. Ainsi, il va permettre aux Blaugrana d'économiser 39M€. Jordi Alba, qui touche 23M€ par an, est quant à lui invité à baisser son salaire, d'autant plus qu'Alejandro Baldé lui a piqué sa place. De retour de prêt, Clément Lenglet et Samuel Umtiti sont invités à se trouver un nouveau défi. Les dirigeants catalans s'attendent à une économie de 200M€. Ensuite, d'autres départs ne sont pas à exclure.

Le jackpot avec Raphinha et Fati