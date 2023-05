Surprise, un joueur débarque à Paris

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du côté du FC Barcelone, de nombreux départs sont attendus cet été, notamment afin de réduire une masse salariale qui met le club en danger. Dans cette optique, Franck Kessié fait notamment partie des joueurs poussés au départ. Et dans ce contexte, son voyage ne passe bien évidemment pas inaperçu.

Cet été, le FC Barcelone devrait lancer sa grande braderie. Tout doit disparaître, ou presque. L'objectif du club blaugrana est de dégraisser son effectif afin d'alléger sa masse salariale et rentrer dans les clous du fair-play espagnol, très strict avec les clubs de Liga. Et si cela peut permettre de boucler le retour de Lionel Messi, le Barça sautera sur l'occasion.

ℹ ÚLTIMA HORA @JijantesFC 😳Franck Kessié aparece por sorpresa en la terminal corporativa del Aeropuerto del Prat para coger un avión privado con destino París[📹: @monfortcarlos] pic.twitter.com/z8GkgkSfPa — Jijantes FC (@JijantesFC) May 11, 2023

Le Barça veut vendre plusieurs joueurs

Ainsi, plusieurs joueurs et non des moindres seraient à vendre du côté du FC Barcelone. Les ailiers Ferran Torres, Raphinha et Ansu Fati ne seront ainsi pas retenus et pourraient rapporter gros au club blaugrana . Tout comme Franck Kessié qui fait également partie des joueurs transférables.

Kessié a pris l'avion pour Paris