«C’est compliqué», une grosse recrue du PSG dans le dur ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG pour 90M€ en toute fin de mercato estival, Randal Kolo Muani peine encore à convaincre les observateurs depuis son transfert XXL. Et Daniel Riolo reconnait que le contexte est plutôt délicat pour le buteur de l'équipe de France, surtout après les attentes placées en lui.

C'est un fait, le PSG n'a pas hésité à renouveler une grande partie de son secteur offensif lors du dernier mercato estival, avec les départs de Lionel Messi et Neymar qui ont été compensés par les signatures d'Ousmane Dembélé, Marco Asensio, Kang-In Lee, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola ou encore Randal Kolo Muani, qui a débarqué de Francfort pour 90M€.

Le PSG se fait tacler à cause du mercato ! https://t.co/J02JzY7cVR pic.twitter.com/bsmxbaGDgP — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

Kolo Muani rame au PSG

Mais depuis son transfert, Randal Kolo Muani peine à trouver ses marques au PSG et affiche également de sérieuses difficultés en équipe de France, où ses dernières prestations laissent clairement à désirer. Un état de forme qui fait beaucoup parler pour l'ancien Nantais, qui semble subir le contexte de son arrivée à Paris.

« C'est compliqué à gérer »