«Ce sera le meilleur du monde», le gros coup du PSG au mercato

Parmi les priorités du PSG au mercato estival, on retrouvait notamment l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain. Pour cela, le club de la capitale n’a pas hésité à dépenser 70M€ pour s’offrir les services de Joao Neves. Il n’aura pas fallu longtemps au Portugais pour montrer toute l’étendue de son talent et cela pourrait n’être que le début avec Neves.

Meilleur passeur de Ligue 1, Joao Neves justifie totalement pour le moment l’investissement réalisé par le PSG au mercato estival. Le club de la capitale a lâché 70M€ pour arracher le crack portugais au Benfica. A 20 ans, Neves fait déjà forte impression sous les ordres de Luis Enrique, mais du très lourd est encore annoncé avec le néo-Parisien.

«Bientôt, ce seront les autres joueurs qui se compareront à Joao»

Ancien entraîneur de Joao Neves chez les jeunes du Benfica, Luis Castro s’est confié à Ouest France à propos du milieu de terrain du PSG. Il a alors assuré : « Bientôt, ce seront les autres joueurs qui se compareront à Joao. Tout le monde le connaitra, ce sera le meilleur milieu du monde ».

«On a tout de suite vu qu’il avait quelque chose de différent»

Il a également confié à propos de Joao Neves : « On a tout de suite vu qu’il avait quelque chose de différent, un truc en plus. Pour sa taille, il perd très peu de duels, même dans les airs. Son placement est idéal et il est toujours à 100%. Ce que j’aime par dessus tout, c’est son intelligence de jeu. Il a toujours 2 ou 3 secondes d’avance sur tout le monde ».