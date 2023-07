Ça va exploser entre Mbappé et le PSG

Axel Cornic

La tension est à son paroxysme entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain en ce mercato estival. La star du projet parisien ne souhaite pas prolonger son contrat et vise un départ libre en juin 2024, ce qui serait un véritable désastre pour son club après la prolongation record signée en mai 2022.

La hache de guerre a été déterrée. Après une prolongation surprise qui semblait avoir tout arrangé, Kylian Mbappé et le PSG sont une nouvelle fois à couteaux tirés, puisque comme Nasser Al-Khelaïfi il n’est pas possible de le laisser aller tranquillement vers la fin de son contrat, en juin 2024. Un transfert est ainsi souhaité, mais les choses ne semblent pas vraiment bouger de ce côté-là.

Le Real Madrid n’a aucune intention de formuler une offre

Car comme il y a un an le Real Madrid semble être la piste favorite de Mbappé et pour le moment, aucune offre n’est arrivée. Le Parisien annonce même que les dirigeants madrilènes ne penseraient absolument pas à un transfert lors de ce mercato estival, puisque leur projet a toujours été de l’accueillir libre en 2024, sans verser donc le moindre sou au PSG.

Le PSG et Mbappé s’éloignent de jour en jour

D’après les informations du quotidien, plus le temps passe et plus les relations entre Kylian Mbappé et le PSG se dégradent. Car les Parisiens souhaitent continuer leur mercato et donc dépenser de l’argent, notamment avec des cibles jugées comme prioritaires, à l’image de Bernardo Silva. Or, ces dépenses devront forcément être équilibrées et sans un transfert de Mbappé, le PSG va droit dans le mur.