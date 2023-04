«Ça me ferait vomir» : Le Qatar prêt à quitter Paris, il enrage

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que les relations sont compliquées avec la mairie de Paris au sujet du Parc des Princes, le PSG devait déposer ce jeudi un dossier pour le rachat du Stade de France. Une piste qui ne fait pas l’unanimité. Jérôme Alonzo ne mâche pas ses mots en évoquant un possible mouvement de son ancien club vers Saint-Denis.

Désireux d’avoir un stade digne de son nouveau statut dans le football mondial, le PSG étudie plusieurs options pour l’avenir, alors que le bras de fer avec la mairie de Paris persiste. Comme elle l’a réaffirmé ce jeudi, Anne Hidalgo n’a pas l’intention de céder le Parc des Princes aux propriétaires qataris du club de la capitale, qui envisagent très clairement de déménager.

Le PSG fait une offre «ridicule», elle dénonce https://t.co/1q9HMdzdpZ pic.twitter.com/kCByRgmVt3 — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

Le PSG candidat au rachat du Stade de France

Outre la création d’une nouvelle enceinte, le PSG songe à disputer ses rencontres à domicile au Stade de France. Un dossier devait être déposé avant 12h, ce jeudi 27 avril, pour se porter candidat au rachat de l’enceinte située en Seine Saint-Denis. Une piste qui ne fait pas du tout l’unanimité.

« Si Paris devait quitter le Parc, une partie de moi s’écroulerait »