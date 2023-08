Bonne nouvelle pour le prochain transfert du RC Lens

Hugo Chirossel

Après avoir trouvé le successeur de Loïs Openda en la personne d’Elye Wahi, le RC Lens veut désormais se renforcer au poste de piston. En ce sens, les Sang et Or s'intéressent à Ruben Aguilar, à qui il reste deux ans de contrat avec l’AS Monaco. Un dossier dans lequel ils semblent bien placés afin de devancer la concurrence.

Alors qu’il s’apprête à retrouver la Ligue des champions, le RC Lens a connu plusieurs changements au sein de son effectif cet été. Surtout les départs de Seko Fofana et Loïs Openda, qui ont préféré rejoindre respectivement Al-Nassr et le RB Leipzig.

Le RC Lens pense à Aguilar

Pour les remplacer, le RC Lens s’est attaché les services d’Andy Diouf et d’Elye Wahi, ce dernier étant même le transfert le plus cher de l’histoire du club. Désormais, c’est au poste de piston droit que les Sang et Or sont en quête de renfort. En ce sens, ils s'intéressent à Ruben Aguilar.

Montpellier doit d'abord vendre