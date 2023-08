Transfert historique au RC Lens, il raconte tout

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il aura fallu attendre de nombreuses semaines, mais le RC Lens tient enfin le successeur de Loïs Openda qui a rejoint le RB Leipzig pour environ 50M€ au début du mercato. Et après avoir connu plusieurs échecs, les Sang-et-Or ont finalement décidé de miser sur Elye Wahi, recruté pour quasiment 35M€, bonus compris, en provenance de Montpellier. Et Franck Haise a dévoilé les coulisses de ce transfert historique pour le RC Lens.

Haise dévoile les coulisses du transfert de Wahi

« Comment l'a-t-on convaincu ? De la croissance du club, de la sienne, et que cela pouvait matcher. On se doute qu'il y aura des étapes, et Lens, je l'espère, sera une très belle étape pour lui. Il faut aussi qu'il y ait un certain feeling. Le contact est, je pense, bien passé », a expliqué l'entraîneur du RC Lens en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.

«Le contact est, je pense, bien passé»