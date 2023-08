Il annonce un transfert «dramatique» au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il ait récemment prolongé son contrat jusqu'en 2026, Marco Verratti est clairement poussé au départ par le PSG qui lui cherche une porte de sortie cet été. Néanmoins, les clubs européens ne se bousculent pas pour recruter l'Italien qui suscite l'intérêt en Arabie Saoudite et au Qatar. Par conséquent, son départ est encore loin d'être acté. Et si Verratti venait à rester au PSG, ce serait «dramatique» selon Jérôme Rothen.

Alors que le PSG s'est lancé dans une vaste opération de dégraissage, qui se déroule plutôt bien, Marco Verratti n'a toutefois toujours pas trouvé de porte de sortie. Et selon Jérôme Rothen, le temps presse car le départ de l'international italien devient désormais plus que primordial, et le conserver serait « dramatique ».

«Ce serait dramatique de garder Marco Verratti»

« Il a eu beaucoup de louanges, mais il a également eu l'occasion de montrer qu'il s'investissait différemment au PSG. Mais cela ne s'est pas améliorer. La prolongation de Marco Verratti en début d'année, il ne la méritait pas ! Les dirigeants ont fait une erreur et essaie de la corriger en le faisant partir, mais tu ne pouvais pas envoyer ce message à tous les passionnés du PSG, même à ton vestiaire », assure dans un premier temps l'ancien joueur du PSG avant d'en rajouter une couche.

«En le gardant, le message envoyé au vestiaire serait terrible»