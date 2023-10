Attendu au PSG, il rend hommage à Neymar

Thomas Bourseau

Neymar a quitté le PSG après six saisons passées dans la capitale au cours du dernier mercato. Willian Estevao, piste activée par le Paris Saint-Germain sur le marché des transferts, a déclaré sa flamme à Neymar tout en douchant les espoirs des dirigeants parisiens…

Après les échecs successifs du PSG avec Endrick, Andrey Santos ou encore Vitor Roque, les dirigeants du Paris Saint-Germain se jetteraient sur les traces de Willian Estevao, surnommé « Messinho » , rien que ça.

«Neymar ? Je regarde aussi des vidéos de lui»

Brésilien comme Neymar qu’il admire, Willian Estevao a déclaré sa flamme à l’ancien numéro 10 du PSG transféré à Al-Hilal à l’intersaison. « J'aime beaucoup Neymar, qui est aussi brésilien et l'un des meilleurs au monde. Je regarde aussi des vidéos de lui ».

Mbappé : Le PSG annonce la date de son départ ? https://t.co/wkERNEvDu5 pic.twitter.com/EN4pOVNlab — le10sport (@le10sport) October 21, 2023

Willian Estevao veut imiter Neymar et signer au Barça !