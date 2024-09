ASSE : Une recrue jubile après son transfert !

Arnaud De Kanel

Prêté à l'ASSE par Sunderland, où il a fait forte impression auprès de Régis Le Bris, Pierre Ekwah a effectué ses grands débuts sous le maillot vert vendredi soir face au LOSC. Une première rêvée pour le milieu de terrain qui a vu le Chaudron s'embraser grâce à cette première victoire de la saison. Le Français est comme un poisson dans l'eau.

Soir de premières pour l'ASSE. Vendredi, les Verts ont décroché leur première victoire de la saison grâce à un but de Mathieu Cafaro, le premier de la saison également pour la bande à Olivier Dall'Oglio. Arrivé le dernier jour du mercato, Pierre Ekwah disputait également son premier match sous ses nouvelles couleurs. Et il a déjà hâte d'être au prochain.

«C'était très cool de faire ma première ici, avec ce maillot mythique, dans un stade mythique»

« J'ai eu de très bonnes sensations. C'était très cool de faire ma première ici, avec ce maillot mythique, dans un stade mythique. C'était vraiment quelque chose de bien et on a pu lancer la saison avec trois points. Je me suis bien senti avec Mathis Amougou et Aïmen Moueffek, on était dynamique. Bien sûr, Lille nous a causé des problèmes mais on a su les résoudre. On a eu une très bonne mentalité de la première à la 90e minute. Avec l'aide des défenseurs derrière nous, du coach et de l'ensemble de l'équipe on a su les contenir. Le coach m'a demandé d'être relâché, de faire ce que je sais faire, d'écouter les conseils à droite à gauche et d'être concentré de la première à la dernière minute. J'essaie de faire du mieux que je peux. Sur ce match, mon rôle était plus porté défensivement, parce que Lille avait beaucoup plus le ballon. J'espère que prochainement, je pourrais aussi amener ma palette technique à cette équipe », a-t-il déclaré au micro d'En Vert et Contre Tous en zone mixte, avant de poursuivre.

«C'était incroyable»

« J'ai fait deux semaines ici. Il y a eu du temps entre le dernier match et celui d'aujourd'hui. J'ai pris mon temps pour bien m'adapter. Avec le staff et les joueurs c'était rapide, ça fait vraiment comme si j'étais là depuis longtemps. Les deux semaines se sont très bien déroulées, tout le monde est gentil, ça veut dire que c'est très facile pour moi de m'adapter. Tout le monde est très ouvert. Je posais des questions et même eux venaient vers moi pour me dire des choses. C'était très rapide et très cool. J'ai bien aimé l'adaptation stéphanoise. J'ai bien sûr hâte de jouer avec ce deuxième kop. Je veux voir ce que cela fait lorsque les deux sont là. Déjà, un seul c'était quelque chose, c'était incroyable avec le tifo, les chants. Je n'imagine même pas avec deux, je suis impatient », a ajouté Pierre Ekwah. Prochain rendez-vous vendredi pour l'ASSE qui défiera l'OGC Nice.