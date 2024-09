Arabie Saoudite : Le prix est fixé pour la vente de l'OM !

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, des rumeurs sur la vente de l’OM sortent dans la presse. Le club phocéen pourrait être revendu à l’Arabie saoudite et ainsi relancer la concurrence avec le PSG. En tout cas, si quelqu’un veut racheter la formation marseillaise, il devra possiblement s’acquitter d’un chèque de 480M€, alors que Frank McCourt l’avait acheté en 2016 pour 48M€.

Cet été, l’OM a grandement changé. Pour remplacer Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria a décidé de miser sur Roberto De Zerbi. En plus de l’entraîneur italien, Marseille a également mis la main sur plus d’une dizaine de joueurs.

L’Arabie saoudite pense à l’OM

Mais après avoir changé d’entraîneur et recruté de nombreux joueurs, l’OM pourrait connaître un encore plus gros changement. En effet, Frank McCourt pourrait décider de laisser la main et de revendre le club phocéen. Depuis un certain temps, des rumeurs faisant état d’un intérêt de l’Arabie saoudite sortent dans la presse.

L’OM est estimé à 480M€

L’une des raisons expliquant que Frank McCourt pourrait vendre l’OM est le fait que ce dernier ne souhaiterait plus mettre de l’argent dans le club phocéen et sans cesse éponger les dettes. Si l’homme d’affaires américain décide de vendre Marseille, il pourrait ainsi se rembourser et même décrocher le pactole. Selon une étude de Football Benchmark, l’OM serait actuellement estimé à 480M€. Frank McCourt pourrait donc multiplier par dix sa mise de départ, car il l’avait racheté pour seulement 48M€ en 2016.