Après son transfert au FC Lens, il hallucine

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Jean-Louis Leca est la doublure de Brice Samba dans les buts du RC Lens. Cela fait d’ailleurs un moment qu’il est chez les Sang et Or. En effet, le portier de 38 ans a été recruté en 2018, débarquant en provenance de l’AC Ajaccio. Un transfert sur lequel est revenu Leca, qui n’en revient pas du chemin parcouru par le club nordiste.

Le RC Lens est à nouveau l’une des places fortes du football français. Au terme d’une dernière saison remarquable, les Sang et Or ont d’ailleurs réussi à accrocher une place pour la Ligue des Champions. De quoi faire halluciner Jean-Louis Leca, qui ne s’attendait pas à cela en signant à Lens en 2018.

Le RC Lens relance le transfert d’un crack https://t.co/uYeHmFaRUd pic.twitter.com/DrF4NaaoGr — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

« Si on m'avait dit en juin 2018… »

A l’occasion d’un entretien accordé à France 3, Jean-Louis Leca est donc revenu sur son transfert au RC Lens. Le protégé de Franck Haise a alors notamment confié : « Si on m'avait dit en juin 2018... Je crois que je signe 4 ou 5 jours après la fin de la saison - le club avait failli descendre en National - que 6 ans après je jouerai la Ligue des Champions... On n'en demandait pas tant ! On n'aurait pas pu écrire plus belle histoire ! ».

« Je me suis dit que ça allait être très difficile »