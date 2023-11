Après l'OM, il retrouve déjà un club

Axel Cornic

Arrivé à l’intersaison pour remplacer Igor Tudor, Marcelino n’aura duré que sept rencontres sur le banc de l’Olympique de Marseille. Parti le 20 septembre dernier, le technicien espagnol a officiellement retrouvé un club ce lundi, puisque Villarreal a annoncé sa signature en lieu et place de José Rojo Martin.

Après des débuts extrêmement compliqués, Marcelino a décidé de claquer la porte de l’OM. L’entraineur de 58 ans n’a en effet pas du tout apprécié l’attitude de certains leaders de groupes de supporters et a donc préféré s’en aller, avec Pablo Longoria qui a finalement opté pour Gennaro Gattuso.

Marcelino signe à Villarreal

Sans club depuis un mois et demi donc, le coach éphémère de l’OM a déjà retrouvé un club, puisque comme l’annonçaient les médias espagnols ces derniers jours il a rejoint le Villarreal. A noter que selon les informations de Relevo , Marcelino devrait avoir les pleins pouvoir et donc carte blanche sur le mercato, avec un défenseur central et un ailier qui devraient débarquer dès cet hiver.

Un contrat de deux ans et demi