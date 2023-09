Après avoir quitté le PSG, Neymar révèle son plus grand rêve

Hugo Chirossel

Parti en Arabie Saoudite après six saisons passées au PSG, Neymar a encore de l’ambition pour la suite de sa carrière. À 31 ans, l’international auriverde a toujours l’envie de retourner jouer au Brésil d’ici à la fin de sa carrière. Il a également encore l’espoir de réussir à réaliser son rêve, gagner une Coupe du monde.

Plutôt silencieux depuis son départ du PSG pour l’Arabie Saoudite, Neymar s’est confié dans un entretien accordé à Globo Esporte . L'occasion pour lui de lâcher ses vérités sur ses deux saisons parisiennes avec Lionel Messi, mais aussi d'évoquer l’avenir, lui qui vient de signer un contrat de deux ans avec Al-Hilal. À 31 ans, il espère trouver le temps de retourner jouer au Brésil.

Après son transfert au PSG, il se fait fracasser https://t.co/HeyFF0hoTv pic.twitter.com/RnGSAeETUn — le10sport (@le10sport) September 3, 2023

« Je rêve toujours de rejouer au Brésil »

« Rejoindre Lionel Messi en MLS ? Je ne peux pas dire si je le ferais ou non, je ne sais pas, cela dépend beaucoup du moment que vous vivez, de vos choix, de ce que vous voulez. Je rêve toujours de rejouer au Brésil, j'y tiens, je reviendrai un jour ou l'autre. Je voulais aussi jouer aux États-Unis. Ce sont deux championnats dans lesquels j'ai vraiment envie de jouer », a déclaré Neymar.

« Réaliser mon plus grand rêve, qui est de gagner la Coupe du Monde »