Après avoir lâché l’OM, ils vont recaler l’OL ?

Alors que Fabio Grosso a été démis de ses fonctions ce jeudi, l’OL est à la recherche d’un nouvel entraîneur. Un dossier dans lequel David Friio, pressenti pour devenir le prochain directeur sportif du club, va avoir son mot à dire. L’ancien de l’OM pourrait tenter sa chance avec deux techniciens qu’il a connus à Marseille, Jorge Sampaoli et Igor Tudor, mais aucun des deux ne semble intéressé.

Ça ne cesse de bouger à l’OL. Le club a officialisé ce jeudi le départ de Fabio Grosso deux mois seulement après son arrivée. Dans le même temps, David Friio va devenir le nouveau directeur sportif de l’OL, lui qui a quitté l’OM il y a quelques jours, comme indiqué par RMC Sport .

Genesio intéressé par un retour à l’OL

David Friio va rapidement être mis à contribution puisque c’est lui qui devrait avoir la charge de trouver le prochain entraîneur de l’OL. Dans cette optique, L'Équipe indique que Bruno Genesio, qui vient de quitter le Stade Rennais, est intéressé par un retour. Mais les Gones ont d’autres pistes, notamment celles menant à Jorge Sampaoli et Igor Tudor.

Tudor et Sampaoli ne sont pas chauds

Cependant, toujours d’après L'Équipe , il y a très peu de chance de voir Igor Tudor accepter de devenir le prochain entraîneur de l’OL et en ce qui concerne Jorge Sampaoli, la tendance est plus ou moins la même. Au vu de la situation sportive, mais également de sa relation avec David Friio qui ne serait pas très bonne. Enfin, les déboires de John Textor au Brésil avec Botafogo pourraient également repousser Jorge Sampaoli.

Tudor a refusé Monaco après l’OM