À peine arrivé, Cristiano Ronaldo se fait déjà recadrer

Arnaud De Kanel

Bien qu'il ait retrouvé un club, Cristiano Ronaldo peine à retrouver des résultats convenables. Al-Nassr a chuté en Supercoupe d'Arabie Saoudite et a dit au revoir à un trophée. Peu sollicité, Cristiano Ronaldo a eu le droit à la critique de son entraineur après la rencontre, un certain Rudi Garcia.

Libre de tout contrat après son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo a atterri en Arabie Saoudite pour signer à Al-Nassr. Rassurant lors du match de gala face au PSG, le Portugais était beaucoup moins en vue pour la demi-finale de Supercoupe face à Al-Ittihad (1-3). Un revers qui tombe mal pour CR7 , réprimandé par son coach Rudi Garcia après la rencontre.

Cristiano Ronaldo veut un grand nom du PSG, son choix est fait https://t.co/IY4ZWRfMol pic.twitter.com/8rqLjnc1AO — le10sport (@le10sport) January 28, 2023

«Ronaldo a manqué une occasion qui aurait pu changer le cours du match»

Comme il faisait à l'OM, Rudi Garcia n'a pas peur de critiquer un joueur, que ce soit un remplaçant ou la star de son effectif. Il l'a fait avec Cristiano Ronaldo. « Cristiano Ronaldo a manqué une occasion qui aurait pu changer le cours du match en première mi-temps, mais félicitations à Al Ittihad. Ils étaient bien meilleurs que nous jusqu'à la mi-temps. Puis nous avons réagi mais nous n'avons pas réussi à renverser la situation. Nous avons perdu la Supercoupe mais nous sommes toujours en tête du championnat », a relevé le technicien français dans des propos rapportés par SPORT avant de conclure.

Ronaldo et Talisca pointés du doigt par Garcia