PSG : Zidane attaqué, «il peut faire des efforts quand même ?»

L’avenir de Zinédine Zidane reste encore incertain. Contraint d'oublier l’équipe de France après la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026, le Ballon d’Or 1998 se cherche un point de chute jusqu’à cette date. Quatre club seraient susceptibles d'intéresser l'ancien coach du Real Madrid, très exigeant pour son avenir. Peut-être trop aux yeux de certains.

Ce vendredi, RMC a sorti une short-list des clubs susceptibles d'intéresser Zinédine Zidane. Il s’agit du Real Madrid, du Bayern Munich, de la Juventus et du PSG. Aucun club de Premier League ne figure sur cette liste, tout simplement car Zidane ne maîtrise pas correctement la langue anglaise, un élément qui joue sur sa décision comme il le révélait lui même. De quoi faire parler.

« Normal d’avoir de l’exigence »

Dans Les Grandes Gueules du Sport , émission diffusée sur RMC , Stephen Brun, l’un des consultants, est revenu sur cette short-list, soulagé de voir que Zinédine Zidane recherche un club : « La bonne nouvelle, c’est qu’il a conscience qu’il faut qu’il reprenne un banc de touche. Pour moi, il était hors de question que Zinedine Zidane soit le nouveau Laurent Blanc, c’est à dire "j’attends un, deux, trois, quatre, cinq ans le club de mes rêves et je disparais de la carte". La bonne nouvelle, c’est qu’il veut recoacher. Maintenant, avoir de l’exigence quand t’as gagné trois Ligue des champions, c’est normal, il ne va pas se jeter sur le poste vacant du SCO d’Angers ou du Gazélec Ajaccio, je pense que le terme short-list porte bien son nom, il n’y a pas assez de clubs. »

« C’est primordial d’être bilingue »