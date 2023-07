A peine arrivé au PSG, il commet déjà une erreur fatale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouveau joueur du PSG, Manuel Ugarte a signé officiellement son contrat avec le club de la capitale vendredi. Recruté pour 60M€ en provenance du Sporting CP, le milieu de terrain uruguayen a déjà choisi le numéro qu'il porterait au PSG. Il s'agit du 4. Un choix qui n'a rien d'anodin puisque d'une part, il succède à Sergio Ramos, mais surtout il récupère un numéro qui a vu s'enchaîner les flops jusqu'à l'ancien défenseur du Real Madrid. Manuel Ugarte va donc devoir vaincre la malédiction.

La succession de Thiago Motta maudite par le numéro 4

Au moment où le Qatar rachète le PSG, le premier joueur qui évolue avec le 4 dans le dos se nomme Milen Bisevac. Antoine Kombouaré connaît très bien le défenseur serbe qu'il avait eu sous ses ordres à Valenciennes. Mais compte tenu de la nouvelle dimension prise par le club de la capitale, Bisevac ne restera qu'une saison au PSG et s'engagera avec l'OL dès 2012. Barré par la concurrence renforcée notamment par Alex en janvier, le Serbe n'est pas un flop, mais n'aura pas réellement pu s'imposer à Paris. Par conséquent, il laisse délaisse son numéro 4 qui mettra un an et demi avant de trouver un nouveau propriétaire. En effet, en janvier 2014, le PSG recrute Yohan Cabaye que Laurent Blanc apprécie grandement pour l'avoir eu sous ses ordres en équipe de France. Sans être un échec total, l'ancien Lillois ne justifiera jamais les 24M€ invesits par le PSG, et lance surtout véritablement la malédiction du numéro 4, symbole de l'échec de la succession de Thiago Motta. Et pour cause, Cabaye débarque pour offrir une concurrence à l'Italien, mais dès l'été 2015, il retournera en Premier League. Par conséquent, le PSG se remet en quête d'une sentinelle pour suppléer Thiago Motta et décide de miser sur Benjamin Stambouli. L'ancien Montpelliérain remplace donc numériquement Yohan Cabaye et récupère même son numéro 4. Cette fois-ci, il s'agit d'un véritable flop. Un an après sa signature, il quittera déjà le club. Par conséquent, le PSG remet ça en 2016. Cette fois-ci, c'est Grzegorz Krychowiak qui débarque à Paris pour un peu plus de 30M€. Un gros investissement qui témoigne de la volonté du club de la capitale de faire du Polonais le successeur de Thiago Motta. Sans surprise, ce dernier choisit également le numéro 4... et l'échec sera retentissant bien que l'ancien Rémois ait retrouvé Unai Emery au PSG. Un entraîneur sous les ordres duquel il avait brillé au Séville FC.

Cela a toujours été un numéro spécial 🔴🔵It has always been a special number 🔴🔵𝙱𝚊𝚌𝚔 𝚝𝚘 𝚝𝚑𝚎 𝚏𝚞𝚝𝚞𝚛𝚎!2️⃣4️⃣ pic.twitter.com/PyiA4YjfZq — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 9, 2021

Kehrer change de numéro, Sergio Ramos lance la fin de la malédiction

Par conséquent, trois numéros 4 différents se sont succédé entre 2014 et 2016, à chaque fois avec le même constat final : un échec. Par conséquent, la maléditction du 4 commence à être prise au sérieux au PSG. A tel point qu'il faudra attendre 2018 pour voir un autre joueur prendre le risque de récupérer ce numéro. Il s'agit de Thilo Kehrer. Recruté pour 37M€ à la demande de Thomas Tuchel, nouvel entraîneur parisien, le défenseur allemand va réaliser des débuts encourageants jusqu'au fameux huitième de finale retour de Ligue des champions contre Manchester United. Sa passe en retrait ratée dès le début du match va offrir l'ouverture du score à Romelu Lukaku et précipiter l'élimination du PSG. Après ce match, Kehrer ne réussira jamais à retrouver réellement son niveau, confirmant la malédiction du numéro 4. A tel point qu'en 2021, l'ancien joueur de Schalke 04 va changer afin de récupérer le 24. Cela ne l'empêchera pas de vivre une dernière saison quelconque avant son transfert à West Ham. Mais si Thilo Kehrer a délaissé le numéro 4, c'est également parce qu'une grosse arrivée se profile à savoir celle de Sergio Ramos. La légende du Real Madrid débarque libre au PSG durant l'été 2021 et récupère sans surprise son numéro fétiche avec lequel il a écrit l'histoire du football espagnol. Néanmoins, la première saison de Sergio Ramos ne laisse pas penser qu'il est capable de mettre fin à la malédiction. En effet, il enchaîne les blessures et joue très peu, ce qui laisse craindre un nouveau flop retentissant pour un numéro 4 du PSG. Cependant, la seconde saison du défenseur espagnol va s'avérer bien plus aboutie. Après avoir laissé de côté ses pépins physiques, Sergio Ramos enchaîne les matches et les prestations de bon niveau. Ce qui ne sera cependant pas suffisant pour convaincre le PSG de lui offrir une prolongation de contrat.

Ugarte, le numéro 4 le plus cher

Par conséquent, Sergio Ramos a tout contribué à laisser penser que la malédiction du numéro 4 au PSG version QSI était passée. Sa seconde saison, plus aboutie que la première, est de bon augure pour les prochains joueurs qui hériteront du 4. Et cela tombe bien puisqu'il n'aura fallu attendre que quelques semaines pour connaître l'idendité du suivant. Il s'agit effectivement de Manuel Ugarte. Le milieu de terrain s'est officiellement engagé avec le PSG jusqu'en 2028 et portera donc ce fameux numéro 4. Recruté pour 60M€, l'international uruguayen sera forcément très attendu. Et si son transfert était une réussite, non seulement le club de la capitale pourrait se satisfaire d'avoir réalisé une belle opération, mais surtout, ce serait officiellement la fin de la malédiction du numéro 4.