A l'OM, on balance sur ce flop après son départ

Jean de Teyssière

En cette fin de mercato hivernal, Vitinha a quitté l'OM ! Arrivé il y a tout juste un an pour la somme record de 32M€ (27M€ + 5M€ de bonus), l'attaquant portugais n'a jamais réussi à s'imposer au sein du onze de départ marseillais. Malgré trois entraîneurs (Igor Tudor, Marcelino et Gennaro Gattuso) et le soutien public de ses coéquipiers, l'attaquant a rejoint le Genoa en prêt avec une option d'achat de 25M€. Son aventure marseillaise a été plus que compliquée, entre les railleries de ses coéquipiers et une implication qui laisse à désirer.

L'OM avait de nombreux attaquants à disposition cette année. L'un d'entre eux a quitté la Canebière puisque Vitinha est parti pour le Genoa, en prêt avec une option d'achat non obligatoire de 25M€. Son aventure marseillaise aura vraiment été un fiasco.

Vitinha moqué par ses coéquipiers

Après avoir vidé son casier, non sans émotion, Vitinha s'est envolé pour l'Italie où il a rejoint le club du Genoa. Après un an à l'OM, son aventure s'apparente à un fiasco, avec seulement six buts marqués en 43 matchs. Si les coéquipiers de Vitinha l'encourageaient en public, lors des entraînements, ce n'était pas le même son de cloche. Selon Le Parisien , l'attaquant portugais aurait fait l'objet de plusieurs railleries sur son niveau lors des entraînements et des matchs. Pour certains, il est même trop sensible pour le haut niveau.

«Depuis quelques mois, c’était juste entraînement - maison, sans forcément en faire davantage»