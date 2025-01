90M€ : Le PSG réalise le transfert du siècle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2023, le PSG avait décidé de se séparer de plusieurs stars dont Neymar. Et le club parisien avait trouvé la solution parfaite en vendant sa star brésilienne à Al-Hilal en Arabie Saoudite pour 90M€. Un transfert impressionnant au point que Daniel Riolo estime que «les Saoudiens se sont fait berner».

L'été 2023 aura été marqué par une énorme révolution au PSG qui a décidé de se séparer de plusieurs stars. Les contrats de Lionel Messi et Sergio Ramos n'avaient ainsi pas été prolongés. Mais il a fallu trouver une solution pour vendre Neymar, qui lui était toujours lié au club de la capitale. Et le miracle est venu d'Arabie Saoudite puisqu'Al-Hilal a lâché 90M€ pour recruter la star brésilienne, qui n'aura disputé que sept matches avant de repartir vers Santos cet hiver. Daniel Riolo ne comprend d'ailleurs toujours pas comment les Saoudiens ont pu se faire berner.

« Neymar est la plus grosse arnaque du foot ? Moi Neymar je m’en fous, ce sont les Saoudiens qui se sont berner. Mais comment ils ne le savent pas ? », s’interroge le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.

« On le sait que ses jambes sont en bois depuis deux ans. On le sait qu’il va se blesser. Son corps est fini, on n’arrêtait pas le dire, les médecins le disaient. Il faut écouter quand même », ajoute Daniel Riolo.