250M€ : Le PSG fait une annonce dans la presse espagnole !

Ce mercredi, l’agence de presse espagnole EFE a révélé que le PSG avait proposé 250M€ au FC Barcelone pour le transfert de Lamine Yamal. Une proposition historique, qui aurait cependant rapidement été repoussée par le club blaugrana. Mais ce jeudi, les dirigeants parisiens auraient affirmé auprès de la presse ibérique que rien de tout cela n’était vrai. Explications.

Le mercato estival du PSG pourrait être marqué par l’arrivée d’un véritable phénomène. En effet, il y a quelques mois, le Parisien avait révélé que le club de la capitale s’intéressait de très près à Lamine Yamal. Sensation de cet Euro 2024, l’ailier de 16 ans aurait ainsi été dans le viseur des Rouge et Bleu, qui auraient proposé 200M€ au FC Barcelone afin de le recruter.

Transferts : Le PSG annonce une folie à 200M€ ? https://t.co/wdesU9G7sf pic.twitter.com/WUuuGTsTHo — le10sport (@le10sport) July 11, 2024

Le PSG aurait proposé 250M€ pour Lamine Yamal !

Cependant, le pur produit de la Masia est bien resté en Catalogne. Si ce dossier semblait définitivement clos, l’agence de presse EFE a lâché une véritable bombe ce mercredi en révélant qu’avant le début de l’Euro, le PSG avait proposé 250M€ pour Lamine Yamal. Une offre de légende, qui dépasserait l’indemnité de transfert déboursée par Paris en 2017 pour le transfert de Neymar.

Le PSG dément !

En revanche, le média catalan SPORT affirme ce jeudi avoir sondé les dirigeants du PSG afin de vérifier si cette offre de 250M€ avait bel et bien existé. Le club parisien dément absolument cette proposition. Si Paris apprécie réellement Lamine Yamal, et notamment Luis Campos et Luis Enrique, aucune offre ne sera formulée pour le prodige de 16 ans.