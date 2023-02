130M€ sur le mercato ? L’OM peut en rêver

Arnaud De Kanel

Après avoir follement dépensé cet hiver, l'Olympique de Marseille pourrait voir un gros retour sur investissement dans les saisons à venir. Au total, 130M€ pourraient tomber dans les caisses du club phocéen grâce aux futures ventes de Vitinha pour qui son ancien club dispose d'une clause de rachat, et d'Azzedine Ounahi.

Le mercato hivernal de l'OM a été historique et grâce à ce dernier, les caisses du club phocéen pourraient être garnies de 130M€ prochainement. En effet, Vitinha et Azzedine Ounahi, deux des trois recrues de l'OM, sont promis à un avenir radieux et leur prochain transfert devrait avoisiner des sommes records.

Ce transfert qui peut donner des regrets à l'OM https://t.co/P3Cv5JUBBA pic.twitter.com/rgJA39eq9D — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

Ounahi vendu pour 70M€ ?

Recruté pour 10M€ cet hiver, Azzedine Ounahi pourrait être revendu 7 fois plus cher dans les années à venir. L'ancien joueur Wesley Sneijder évoque cette possibilité au vu du potentiel du milieu de terrain marocain. « On m'a dit qu'il voulait aller à l'Ajax et on m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. Il était vraiment très enthousiaste. Ce qu'il aurait dû coûter ? A l'époque, je crois que c’est 15 millions d’euros. J'ai toujours parlé à Edwin van der Sar (Directeur exécutif de l’Ajax, NDLR). Ce garçon voulait vraiment aller à l'Ajax. C'est un milieu de terrain fantastique, il a fait une bonne Coupe du monde. S'il peut continuer sa progression, il vaudra 70 millions d'euros dans deux ans », assurait Sneijder.

La clause de Braga pour Vitinha