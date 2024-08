Mercato : Deux joueurs à l’OM grâce à Roberto De Zerbi ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille est encore loin d’en avoir fini avec son mercato. En plus des quelques arrivées encore espérées, le club cherche à se séparer de certains éléments, à l’instar de Geoffrey Kondogbia et Azzedine Ounahi. Deux joueurs qui pourraient toutefois avoir leur chance sous les ordres de Roberto De Zerbi.

C’est désormais une habitude, le mercato est mouvementé du côté de l’OM, dans le sens des arrivées mais également des départs. Personne n’est à l’abri, le club souhaitant notamment se séparer de plusieurs cadres de la saison dernière ayant déçu. Geoffrey Kondogbia ou encore Azzedine Ounahi font partie des éléments poussés vers la sortie, mais Roberto De Zerbi pourrait relancer leur avenir.

La direction veut s’en séparer, Kondogbia est apprécié par De Zerbi

Le cas Kondogbia ne fait pas l’unanimité à l’OM. Poussé vers la sortie par sa direction, le milieu de 31 ans est en revanche apprécié par Roberto De Zerbi comme l’explique L’Équipe. Assez pour convaincre le club de laisser une deuxième chance au joueur après une saison difficile ? Le nouvel entraîneur de l’OM l’espère sans doute, lui qui apprécierait de plus en plus ses qualités athlétiques d'après La Tribune OM.

« Ounahi passe complètement dans le dispositif de De Zerbi »

Roberto De Zerbi est-il disposé à vouloir également chambouler l’avenir d'Azzedine Ounahi ? Kevin Diaz estime en tout cas que le milieu marocain a le profil idéal pour s’épanouir à l’OM. « Le système De Zerbi est exigeant dans la mentalité mais aussi au niveau technique. Il faut être bon techniquement pour jouer avec lui. Donc, attention, Azzedine Ounahi passe complètement dans le dispositif de De Zerbi, a confié le consultant RMC dans l’After Foot. Un joueur polyvalent, on ne connait pas trop son poste, mais dans le" football liquide" tu n’as pas de poste. Pour ressortir les ballons au poste de numéro six devant la défense ou un peu plus haut pour avoir des passes décisives et des passes clés. Je trouve qu’il passe très bien dans le système de De Zerbi ».