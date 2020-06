Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cabaye lance un énorme appel du pied au LOSC !

Publié le 5 juin 2020 à 23h30 par La rédaction mis à jour le 5 juin 2020 à 23h41

En fin de contrat, Yohan Cabaye ne sait pas si son avenir sera à l’ASSE. Le milieu de terrain se chercherait donc une porte de sortie et a lancé un appel du pied à un club de ligue 1.

Arrivé l’année dernière à l’ASSE, Yohan Cabaye a pu rejouer en France. Auteur d’une saison minée par les blessures (21 matchs joués toutes compétitions confondues), il pourrait malheureusement ne pas être gardé par l’ASSE. Malgré une année supplémentaire en option, Yohan Cabaye pourrait ne pas être prolongé car il ne ferait plus partie des plans de Claude Puel pour l’année prochaine. En effet, l'entraîneur de l’ASSE souhaite rajeunir son effectif comme annoncé par le 10 Sport. L’objectif est donc de dégraisser l'effectif et se délester des salaires imposants.Yohan Cabaye en fait partie et ceci expliquerait ainsi une non-prolongation à l’ASSE. Dans le flou pour son avenir, Yohan Cabaye a lancé un appel du pied à un club de Ligue 1.

Yohan Cabaye veut revenir au LOSC