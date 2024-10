Menaces, extorsion... Paul Pogba anéanti par le scandale ?

Pierrick Levallet

Proche du retour, puisque sa suspension pour dopage a été réduite, Paul Pogba a néanmoins été au coeur d’un autre scandale il y a quelques temps maintenant. Le champion du monde 2018 a été menacé et victime de tentative d’extorsion par son frère Mathias Pogba et d’autres malfaiteurs. Le milieu de terrain de 31 ans a d’ailleurs avoué que cette affaire l’avait anéanti.

Paul Pogba est tout proche d’un retour à la compétition. Le champion du monde 2018 a vu sa suspension pour dopage être considérablement réduite. Le milieu de terrain de 31 ans peut donc jouer à nouveau au football à partir de mars prochain, et a même été annoncé du côté de l’OM pour son retour. Paul Pogba a connu des derniers mois très compliqués, lui qui a été au coeur d’un véritable scandale il y a quelques temps.

Pogba au coeur d'une affaire judiciaire en 2022

En 2022, Paul Pogba a en effet été victime d’une extorsion en bande organisée et de menaces à main armée. Son frère Mathias Pogba a notamment été accusé de faire partie des malfaiteurs. Le joueur qui appartient toujours à la Juventus avait alors porté plainte, et une enquête avait été ouverte. Cela a été le début de la descente aux enfers pour Paul Pogba, qui a avoué avoir été anéanti par cette affaire.

«Ce sont des choses qui m’ont déchiré le coeur»

« Où ça en est avec Mathias ? On a parlé, on se parle même. Dieu merci ma mère est plutôt contente parce qu’elle voit que ses enfants se parlent. Je suis un fils heureux de voir ma mère heureuse. Ces épreuves m’ont faire grandir, j’ai vu des choses... des trucs que tu ne réalises pas parce que ce sont des personnes proches que tu portes dans ton coeur et en fait tout change. Et c’est dû à quoi ? Au même problème, l’argent bien sûr. Il n’y a pas d’argent, il n’y a pas tous ces problèmes. On a mangé dans la même assiette et ces personnes le savent très bien. Ce sont des choses qui m’ont déchiré le coeur et ça m’a fait grandir » a ainsi révélé Paul Pogba sur le plateau du Canal Football Club.