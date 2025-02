Mbappé - Vinicius Jr : L'ennemi postule au Ballon d'or !

La rédaction

Depuis le début de la saison, Raphinha est dans une forme olympique. L’ailier brésilien affiche déjà 23 buts et 15 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues à mi-saison. Une performance impressionnante qui place le Barça 3ᵉ de la Liga et qui leur a permis de terminer deuxièmes de la phase de groupes de la Ligue des champions. L’ancien Rennais (2019/2020) figure même parmi les prétendants pour le Ballon d’Or. Une ascension fulgurante.

« Je vais continuer à me battre »

L’attaquant du FC Barcelone a été interrogé récemment sur ce nouveau statut. « Je peux simplement dire que je vais continuer à me battre pour faire partie des meilleurs joueurs du monde. » explique-t-il dans les colonnes de France Football. « Sachant d'où je viens et tout ce que j'ai vécu dans ma carrière, le simple fait d'être en lice pour le Ballon d'Or serait déjà une immense victoire. Mon but est de me surpasser au quotidien, saison après saison. Si, un jour, je suis dans la liste ou récompensé, ce sera une victoire personnelle incommensurable. » ajoute l’ancien joueur de Leeds.

Une bataille historique

Cette fulgurante progression du Brésilien vient contrecarrer les plans du Real Madrid, qui, on le sait, a une attache particulière au trophée du Ballon d’Or. Florentino Perez, président du Real Madrid avait d’ailleurs déclaré après la dernière édition : « Il y a des journalistes que personne ne connaît qui ont voté cette année. Sans les votes des journalistes de pays comme l'Ouganda, la Namibie, l'Albanie et la Finlande, Vinicius aurait remporté le Ballon d’or. » Raphinha pourrait bien couper l’herbe sous les pieds des deux stars madrilènes : Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Le FC Barcelone pourrait donc subtiliser ce trophée à son rival historique. Réponse en fin d’année lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2025…