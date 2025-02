Pierre Ménès : La terrible souffrance à cause de Raymond Domenech

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pendant plusieurs années, Pierre Ménès a côtoyé Estelle Denis sur M6, notamment durant l'Euro 2008. Une édition particulière, marquée par l'élimination de l'équipe de France dès la phase de groupe, mais aussi par la demande en mariage de Raymond Domenech sur M6. Sa compagne de l'époque, Estelle Denis, avait mal vécu cette épisode.

L’histoire d’amour entre Raymond Domenech et Estelle Denis avait été révélée au grand jour un soir d’Euro 2008, après l’élimination de l’équipe de France. Questionné par M6, le sélectionneur des Bleus se saisit alors du micro pour demander la main de sa compagne, alors à l’antenne. Un moment de gêne s’en est suivi. Présent sur le plateau durant cet épisode, Pierre Ménès a vu une Estelle Denis en grande souffrance émotionnelle durant cette édition, en raison notamment des mauvais résultats du technicien.

Un départ surprise au PSG ! 🎉 La vente de Simons pourrait rapporter encore plus. Découvrez les dessous de ce transfert stratégique !

➡️ https://t.co/Zn3uAycPGt pic.twitter.com/hDjDYBnJZk — le10sport (@le10sport) February 8, 2025

Estelle Denis a vécu un calvaire

« J’étais à M6 qui avait acheté les droits de cette Coupe du monde. On alternait entre les ‘100% Foot’ quotidiens avec Estelle (Denis) et Dominique (Grimault). Cette Coupe du monde a surtout été marquée par Raymond Domenech qui était le sélectionneur de l’équipe de France, qui était déjà enseveli en permanence sous les critiques. Et c’est vrai que parfois j’ai vu la souffrance d’Estelle parce qu’elle trouvait ça, à juste titre, très injuste » a confié Pierre Ménès au cours d’une vidéo publiée sur Youtube.

« Ce n’était pas une émission facile ! »

Depuis, les deux ont emprunté des chemins différents. Aujourd’hui, elle revient avec légèreté sur cette déclaration d’amour. « À l’époque je n’en ai pas trop rigolé, ça ne me faisait pas marrer du tout, mais maintenant j’en rigole. Sur le moment tu as été un peu saisie ? Sur le moment j’étais surtout en direct ! Et l’équipe de France venait de se faire éliminer et comme Raymond était sélectionneur, ce n’était pas une émission facile ! Ça plus la demande… Tu dis que l’heure va être longue » avait répondu l’intéressée en septembre 2023.