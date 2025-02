OM : Un renfort est annoncé, De Zerbi va exulter !

La rédaction

Bonne nouvelle pour l’OM : Geoffrey Kondogbia pourrait faire son retour ce dimanche face à Angers. Blessé depuis le début de l’année, le Centrafricain devrait retrouver son poste en défense centrale, un choix fort de Roberto De Zerbi. Avec un secteur défensif remanié cet hiver, l’OM espère enfin gagner en solidité.

Blessé depuis le début de l’année, Geoffrey Kondogbia jouait dans un rôle qui n’est pas naturel pour lui, celui de défenseur central gauche. Déçu par les performances de Lilian Brassier, Roberto De Zerbi a choisi de le repositionner à ce poste, un choix payant au vu des bonnes prestations du Centrafricain.

La vente de l'OM semble plus complexe que prévu 😱 Les révélations sur ce retard vont vous surprendre !

➡️ https://t.co/X3kbcSaGA6 pic.twitter.com/lialYnMOnC — le10sport (@le10sport) February 8, 2025

Un retour annoncé

L’ancien de l’Atlético de Madrid pourrait être de retour ce dimanche face à Angers, si l’on en croit les informations de La Provence. Absent depuis plusieurs matchs, Kondogbia pourrait commencer en défense centrale aux côtés de Balerdi et Amir Murillo pour tenter de réaliser le quatrième clean sheet de la saison en Ligue 1.

De grands changements en défense

L’OM a totalement remanié son secteur défensif cet hiver. Les dirigeants olympiens ont pu se débarrasser de certains indésirables (comme Lilian Brassier et Bamo Meïté) en plus de se renforcer avec les recrues Amar Dedic et Luiz Felipe Ramos. Si l’ancien défenseur de la Lazio n’est toujours pas disponible avec son nouveau club, Kondogbia pourrait s’avérer utile à ce poste face à Angers.