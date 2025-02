Mbappé victime d’une chasse à l’homme, la folle révélation !

Thomas Bourseau

Au PSG, Kylian Mbappé a fini par partir au clash avec son ancienne direction et ses prestations étaient de temps à autres critiquer. Même son de cloche depuis son arrivée au Real Madrid. Certaines personnes aimeraient que Mbappé se rate d’après Lartiste. Le rappeur s’est livré à RMC Sport au sujet d’une souffrance du capitaine de l’équipe de France.

Kylian Mbappé a, depuis son éclosion à l’AS Monaco en 2017, toujours suscité de vives réactions. Que ce soit en raison de ses performances sportives, de ses sorties médiatiques… Ses faits et gestes sont expiés et commentés par l’opinion publique. Sa communication franche et non lisse comme celle de beaucoup d’autres acteurs dans le football est souvent pointée du doigt. « Hautain » pour certains, Mbappé génère une incompréhension du point de vue de Lartiste.

«Il y a plein de gens qui veulent que ça ne marche pas pour Mbappé»

Le rappeur/chanteur français s’est confié à RMC Sport sur le cas Kylian Mbappé devenu clivant au fil des années. Au point où il estime que la déchéance de la nouvelle star du Real Madrid est souhaitée. « Ça ne doit pas être une partie de plaisir d’être dans cette concurrence au quotidien, mais il va le gérer parce que c’est un champion. Il y a plein de gens qui veulent que ça ne marche pas pour Mbappé, parce que peut-être qu’ils le trouvent arrogant, hautain ».

«Mbappé souffre beaucoup de ça»

« On ne sait jamais ce que les gens veulent, un mec qui parle comme une caillera, qui ne sait pas s’exprimer, ou un mec qui s’exprime bien. Mbappé, on le prend pour hautain parce qu’il s’exprime bien. On ne laisse jamais les gens être eux-mêmes, c’est-à-dire des footballeurs. Mbappé souffre beaucoup de ça ». a conclu Lartiste, personne proche de Nuno Mendes notamment et de certains joueurs du PSG, en interview sur RMC Sport. Reste à savoir si Mbappé parviendra avec le temps à apaiser ladite souffrance décrite par Lartiste...