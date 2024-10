Mbappé - Polémique : Riolo prévient, ça ne fait que commencer !

Thomas Bourseau

Décidément, la trêve internationale a été plus que mouvementée pour Kylian Mbappé. Sa virée nocturne en Suède jeudi dernier fait l’objet à présent d’une enquête pour viol dans l’hôtel où le joueur du Real Madrid a séjourné avec ses amis. Une fake news d’après lui à peine déguisée par le PSG. Daniel Riolo a cependant fait la prédiction que des polémiques à foison pourraient à présent suivre…

Lundi, 24 heures avant le passage des représentants du PSG et du clan Mbappé devant la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel mardi 15 octobre concernant le litige de 55M€ opposant les deux parties, une enquête pour viol dans lequel Kylian Mbappé séjournait en Suède a été ouverte. Un timing étrange du point de vue de Kylian Mbappé qui n’a pas manqué de le faire savoir sur X.

Mbappé accusé de viol : Un mandat d'arrêt déjà annoncé ! https://t.co/CZiEwkjf43 pic.twitter.com/gri88U2puB — le10sport (@le10sport) October 15, 2024

«Quand il met ça, effectivement on sait qu’il y a un passif avec le PSG sur les armées numériques»

« Fake News. Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard ». Une référence à l’armée numérique du PSG sans doute. C’est en effet le sentiment de Daniel Riolo partagé pendant l’émission de lundi soir de l’After Foot. « Mbappé ? On peut trouver sa réaction étonnante aujourd’hui lorsqu’il met son gros message de Fake News. Tout est très bizarre dans ce qui s’est passé aujourd’hui. Une conspiration avec le PSG ? Tout est très bizarre. Sa réaction à lui, les deux journaux suédois qui semblent compléter l’information. Quand il met ça, effectivement on sait qu’il y a un passif avec le PSG sur les armées numériques, ça existe, moi-même j’en ai souffert parce qu’ils lancent des mecs contre toi ».

«Il y a des choses qui se sont passées l’année dernière qui reviendront à la surface»

Toutefois, aux yeux de l’éditorialiste de RMC, Kylian Mbappé s’est exprimé d’une manière très « bizarre » sur cette affaire en dénonçant une fake news tout en faisant un lien à peine caché avec le PSG. D’autant plus que les problèmes et polémiques pourraient rapidement d’après lui. « Mais, on n’est plus du tout dans cela, il s’agit de complètement autre chose. La façon dont lui aujourd’hui s’est exprimé, je trouve ça très bizarre. S’il sait qu’il y a un souci et que des journaux vont en parler ou qu’il y a la police, il va sur X pour en parler comme ça ? Très bizarre. L’année dernière, il a eu des histoires compliquées de ce point de vue là. Dans son année hyper chaotique avec le PSG, si cette affaire évolue, va finir par sortir. L’année dernière, je n’ai fait qu’évoquer des choses sans aller plus dedans. Mais si ce genre d’évènements continuent, il y a des choses qui se sont passées l’année dernière qui reviendront à la surface je pense ».