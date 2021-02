Foot - Rennes

Rennes : Le terrible constat de Julian Stéphan après la défaite contre l'ASSE

Publié le 14 février 2021 à 19h50 par La rédaction

Défait par l’AS Saint-Etienne ce dimanche (2-0), le Stade Rennais n’y arrive plus. Après quatre matchs sans victoire, Julien Stéphan a avoué avoir assisté au pire match de Rennes cette saison.