Quiz sur la rivalité entre l'OL et l'OM

C'était le choc de la 20ème journée de Ligue 1 dimanche soir. L'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille font partie des équipes les plus célèbres du championnat et elles sont devenues de grandes ennemies au fil du temps, depuis les années 2000 avec l'apogée du club rhodanien. Ce grand classique du football français a vu la victoire de Lyon avec un petit but d'Alexandre Lacazette, ce qui a relancé complètement le club dans sa course au maintien puisqu'il pointe maintenant à la 15ème place. Grâce à ce quiz, Le 10 Sport vous propose de vous replonger dans l'histoire de ce duel acharné entre deux des plus grandes équipes françaises de l'histoire.

Lyon-Marseille, Marseille-Lyon, c'est à chaque fois un parfum de grand duel qui sent la poudre et un sentiment d'interdiction de perdre pour les joueurs qui s'affrontent. Les deux équipes ont souvent livré de beaux matches qui restent dans les mémoires. En Ligue 1, il s'agit toujours d'un moment de sport important malgré la fête gâchée par quelques supporters cette fois-ci. A l'heure actuelle, les deux équipes ne sont plus aussi dominatrices qu'elles ne l'étaient auparavant, l'OM étant dans le ventre mou du classement et l'OL se relançant à peine pour éviter une relégation qui serait cruelle.



L’OL frappe très fort sur le mercato, l’OM enrage https://t.co/V13cbxwY0l pic.twitter.com/sw8f2DdQoZ — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

L'OL relève enfin la tête

En pointant dans le bas du classement depuis le début de la saison, l'OL semblait se diriger tout droit vers une relégation historique pour ce club qui écrasait la concurrence au milieu des années 2000. En faisant le dos rond, l'équipe sort enfin de la zone rouge (15ème) et prend trois points d'avance mais c'est surtout la dynamique qui est assez bonne et qui permet d'espérer que le club va s'en sortir. De son côté, Marseille perd encore de précieux points dans la course à l'Europe (8ème)...