Viré à cause de Mbappé, il se lâche sur le PSG

Farouchement opposé à l’énorme prolongation de contrat signée par Kylian Mbappé en 2022, Leonardo avait quitté le PSG cette même année. Remplacé par Luis Campos, l’ancien directeur sportif brésilien a affirmé qu’il conservait une très bonne image du club de la capitale, et a clamé tout son amour pour ce dernier.

Parti cet été du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé n’a donc rapporté aucune indemnité de transfert au PSG. Recruté contre 180M€ en 2018, le Français avait également coûté très cher au moment de son onéreuse prolongation en 2022. Deux ans plus tard, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale a donc quitté le club libre, et réclame désormais 55M€ d’impayés au PSG…

Leonardo sacrifié pour le projet Mbappé au PSG

Mais au moment de discuter de cette énorme prolongation de contrat, certains membres du PSG comme Leonardo s’y étaient opposés, affirmant qu’un club ne pouvait pas dépendre que d’un joueur. Parti du club la même année que la signature de Kylian Mbappé, l’ancien directeur sportif est revenu sur cet épisode auprès du Parisien.

« Les enjeux étaient énormes »

« Ce sont des cycles. Aujourd’hui, c’est dur de faire quinze ans dans le même club. Les enjeux étaient énormes. Les marques d’affection et les démonstrations d’amour quand je reviens à Paris me font du bien. Les gens savent que je ne suis pas un tricheur. Ce sera difficile de revenir, les choses sont passées. La vie continue, je suis plus vieux, j’ai 55 ans (sourire). Mais mon amour pour le PSG est énorme », a ainsi confié Leonardo, toujours amoureux du club Rouge et Bleu.