Une star du PSG en colère ?

Auteur d'un doublé décisif samedi soir avec le PSG sur la pelouse du SCO Angers, Bradley Barcola a pourtant été sorti dès la mi-temps par Luis Enrique, qui souhaitait faire tourner son effectif. Mais de son côté, l'attaquant de l'équipe de France ne semble pas avoir vraiment apprécié ce choix de la part de son entraîneur...

Déjà auteur de 10 buts et 2 passes décisives en 11 matchs de Ligue 1 cette saison avec le PSG, Bradley Barcola (22 ans) s'est tout naturellement imposé comme la nouvelle star de l'attaque suite au départ de Kylian Mbappé. L'ancien crack de l'OL est actuellement le meilleur buteur du championnat et a de nouveau prouvé sa valeur samedi soir en inscrivant un doublé en première période sur la pelouse du SCO Angers (4-2). Barcola a ensuite été sorti à la pause par Luis Enrique, et l'attaquant du PSG a semblé pour le moins surpris. Voire plus.

« Je suis sorti, c'est comme ça »

Interrogé au micro de DAZN après la rencontre, Bradley Barcola s'est exprimé sur cette sortie prématurée dès la fin de la première mi-temps. Et l'attaquant du PSG parait en colère après Luis Enrique dans son discours : « Si c’était prévu que je sorte à la pause? Franchement, je ne sais pas. Je jouais et le coach ne m'avait rien dit avant le match. J'ai fait la première mi-temps et je suis sorti, c'est comme ça », s'est contenté de répondre Barcola.

Luis Enrique assume

De son côté, toujours au micro de DAZN, Luis Enrique s'est justifié sur ce choix avec Barcola et évoque un souci de turn-over vu le calendrier très chargé du PSG : « On réfléchit en fonction de comment se passe la rencontre, entre les joueurs qui ont déjà beaucoup de minutes et ceux qui ont l'opportunité d'avoir du temps de jeu », indique le coach espagnl du PSG. Reste désormais à savoir si Bradley Barcola est agacé...