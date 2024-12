«Une pipe» au PSG, Verratti prend cher

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du PSG pendant 11 ans, Marco Verratti s’était notamment attiré les foudres de Daniel Riolo. A plusieurs reprises, le journaliste RMC s’en était pris au milieu de terrain. Et alors que Verratti n’est aujourd’hui plus à Paris, Riolo ne l’a clairement pas oublié et voilà qu’il a glissé un nouveau tacle.

A l’été 2023, le PSG avait décidé de se séparer de Marco Verratti. L’Italien est alors parti du côté du Qatar et ce n’était pas pour déplaire à Daniel Riolo. En effet, cela faisait maintenant plusieurs mois que sur RMC, il multipliait les tacles à l’encontre de Verratti. Et ce n’est pas parce que ce dernier a quitté Paris que Riolo s’est arrêté…

« Il se fait manger par Iniesta »

Lors de L’After Foot, Daniel Riolo a ainsi dézingué encore une fois Marco Verratti. Au moment de se rappeler un match entre le FC Barcelone et le PSG en Ligue des Champions en 2015, il a alors lâché : « Ils éliminent le PSG, déjà ça te permet en passant de jeter un coup d’oeil à cette pipe qu’est Marco Verratti. Au milieu de terrain, il se fait manger par Iniesta »

« Tu ne jettes pas comme ça »

« Tu te souviens de l’action où Iniesta traverse ? Tu te souviens de ce que fait Verratti ? Il glisse, il se jette. D’autres ont pris le bouillon face à Iniesta ? Prendre le bouillon mais pas se jeter comme ça. Tu ne jettes pas comme ça. Si un joueur de Saint Maur Lusitanos se jette comme ça, Kevin Diaz le vire », a ensuite ajouté Daniel Riolo.