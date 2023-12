Un joueur «superbe» signe au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, le PSG a très largement renforcé son secteur offensif, recrutant notamment Bradley Barcola pour environ 50M€. Et depuis son arrivée, Luis Enrique n’a jamais tari d’éloges pour son jeune ailier. Samedi soir, après la victoire contre Nantes, le coach parisien a une nouvelle fois salué l’ancien Lyonnais qu’il qualifie de joueur superbe.

En quête de renforts offensifs, le PSG n’a pas chômé sur le mercato enrôlant notamment Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Marco Asensio ou encore Bradley Barcola. L’ailier est arrivé en provenance de l’OL pour environ 50M€ dans les dernières heures du mercato. Et après des débuts en dents de scie, Barcola commence à engranger de plus en plus de temps de jeu. Titulaire contre le FC Nantes samedi soir, l’ancien Lyonnais a même inscrit son premier but avec le PSG (2-1). Et Luis Enrique ne tarit pas d’éloges.



Luis Enrique s’enflamme pour le transfert de Barcola

« C’est une position très claire du club. Nous sommes allés chercher un jeune joueur international qui évolue en sélection des U21 (Espoirs), qui a de nombreuses qualités de débordement, avec la personnalité pour jouer. Il nous plaît beaucoup et il a déjà beaucoup de minutes avec une équipe comme la nôtre », explique l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

«Bradley a été superbe»